Bologna, Fenucci: «Momento difficile col Covid, tante preoccupazioni»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato del momento della squadra e delle difficoltà personali legate al Covid

Claudio Fenucci, ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, ha parlato della squadra rossoblu e del suo momento legato al Covid.

COVID – «E’ stato un momento non facile non tanto per la sintomatologia quanto per tutte le preoccupazioni che questa brutta malattia crea nella testa delle persone, soprattutto per i non più giovanissimi come me. Fortunatamente la mia sintomatologia è stata leggera come quella delle mie ragazze, ne siamo usciti in fretta ma rimane la preoccupazione per la situazione generale. Non ho apparentemente grandi strascichi, per cui è finita bene».

BOLOGNA – «La squadra fino a ieri aveva fatto prestazioni positive non accompagnate dai risultati. Un’analisi dice che i risultati dipendono dalla qualità tecnica e dagli episodi. Bisogna aver la capacità, in una squadra che svolge un gran volume di gioco come il Bologna, di avere gli episodi a favore, evitando qualche gol e facendone di più».