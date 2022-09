Bologna, Fenucci: «Scelta dolorosa, ma l’esonero di Mihajlovic è per il bene della squadra»

Claudio Fenucci, amministratore delegato, ha parlato dell’esonero di Mihajlovic: ecco le sue dichiarazioni

Claudio Fenucci ha parlato ai canali ufficiali del Bologna dell’esonero di Mihajlovic.

LE PAROLE – «Il rapporto che abbiamo tutti noi con Sinisa Mihajlovic va molto al di là dell’aspetto professionale ed è normale che oggi siamo tutti dispiaciuti per un epilogo che abbiamo cercato per quanto possibile di evitare. A Sinisa mi legheranno sempre un’amicizia e un affetto che vanno oltre i rispettivi ruoli professionali, ma oggi ci troviamo a dover fare questa scelta dolorosa per il bene di una squadra che è prima di tutto patrimonio dell’intera città e dei tifosi. A Sinisa dico grazie per l’impegno che ha profuso nel suo lavoro, anche in condizioni di difficoltà personale. Il suo è un esempio che resta nella storia del nostro club».