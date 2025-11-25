Bologna, Italiano può definitivamente sorridere. Recuperato a pieno regime quel grande giocatore!

Bologna, Holm torna in gruppo: Italiano ritrova un rinforzo prezioso sulla fascia. Il terzino svedese di nuovo a disposizione

Ottime notizie arrivano dal centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, dove il Bologna ha svolto la seduta di allenamento odierna in vista della delicata sfida europea di giovedì contro il Salisburgo. La squadra di Vincenzo Italiano prosegue il proprio lavoro con intensità e concentrazione, e la principale novità di giornata riguarda il rientro in gruppo di Emil Holm, un elemento importante per la fascia destra rossoblù. Il suo recupero rappresenta una notizia particolarmente rilevante per il Bologna, considerando le esigenze tattiche dell’allenatore e le limitazioni legate alla lista UEFA.

A due giorni dalla partita contro il Salisburgo, il Bologna ha svolto esercitazioni tattiche mirate, con particolare attenzione alle conclusioni a rete e alla costruzione della manovra offensiva. La società ha comunicato che Holm ha partecipato regolarmente all’allenamento, svolgendo l’intera seduta insieme ai compagni. Il suo recupero permette a Italiano di avere un’opzione in più sulla fascia, ruolo che diventa ancora più delicato alla luce dell’assenza di Lorenzo De Silvestri, non inserito nella lista UEFA per questa fase della competizione.

Se Holm rappresenta la notizia più incoraggiante per il Bologna, ci sono però anche alcuni giocatori che continuano a lavorare a parte. Remo Freuler, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe hanno infatti svolto una seduta differenziata, segno che non sono ancora al meglio della condizione e che le loro situazioni saranno valutate giorno per giorno. Per Lukasz Skorupski, invece, la tabella prevede ancora terapie, un percorso che lo staff medico rossoblù sta monitorando con attenzione per gestire al meglio il suo recupero.

Il rientro di Holm offre a Italiano un ventaglio di scelte più ampio in vista di giovedì. Il tecnico del Bologna dovrà decidere se puntare subito sul terzino svedese dal primo minuto oppure se preferire una soluzione più cauta, affidandosi a Nadir Zortea, che nelle ultime uscite ha garantito solidità e continuità. La scelta non sarà semplice, soprattutto considerando l’importanza della gara e il livello dell’avversario: il Salisburgo arriverà infatti al Dall’Ara deciso a mettere in difficoltà un Bologna che viaggia con grande entusiasmo in Europa.

La sessione odierna, comunque, consegna un messaggio chiaro: il Bologna è concentrato, determinato e in crescita. La squadra vive un momento positivo e il ritorno di giocatori importanti come Holm rafforza ulteriormente la convinzione di poter proseguire il percorso europeo con ambizione. Giovedì sarà un appuntamento cruciale, e il Bologna vuole farsi trovare pronto.

