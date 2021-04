Bologna-Inter in tv e streaming: dove vederla

I rossoblù di Mihajlovic sfidano la capolista di Conte nel posticipo serale della 29ª giornata di Serie A: dove vedere Bologna-Inter

La 29ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo serale fra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l’Inter di Antonio Conte. Bologna-Inter: la partita si giocherà sabato 3 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

I felsinei sono undicesimi in classifica con 34 punti e puntano a raggiungere il prima possibile la salvezza matematica, i nerazzurri guidano la graduatoria con 65 punti e possono allungare il vantaggio sul Milan, attualmente di 5 punti, con i rossoneri bloccati sul pari nel pomeriggio dalla Sampdoria.

La gara Bologna-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Bologna-Inter è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Il post partita vedrà protagonisti in studio per ‘Sky Calcio Club’ Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Dalila Setti.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Sabato 3 aprile 2021

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

