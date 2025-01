Bologna, Italiano: «Eliminati? Oggi come aver vinto una semifinale, in tanti ci devono ringraziare»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport nel post partita di Bologna-Borussia Dortmund.

PRIMA VITTORIA IN CHAMPIONS – «Se penso che oggi ho vinto la mia prima partita in Champions League e che da piccolo osservavo dal divano Costacurta e Capello impegnati in questa competizione… Sono felice ed emozionato: siamo eliminati, ma è come se oggi avessimo vinto un quarto o una semifinale. Sono molto contento, i ragazzi volevano questa vittoria a tutti i costi. Il rigore ad inizio partita poteva compromettere l’intero piano gara. Holm è stato bravo a non commettere più errori dopo l’ammonizione. Abbiamo attaccato la loro linea molto alta nel secondo tempo: bravi tutti, soprattutto per non aver concesso nulla ad una squadra molto pericolosa».

VITTORIA SUGLI ERRORI – «Avevamo visto che loro spesso tengono la linea alta e stretta. Fanno fatica sulle palle messe alle loro spalle, con l’ingresso in campo di Odgaard abbiamo cercato di verticalizzare il più possibile e siamo riusciti a far male. Abbiamo vinto la partita sfruttando le situazioni che ci hanno concesso. Vorrei sottolineare l’applicazione dei miei ragazzi: abbiamo preparato questa partita con un allenamento e un video».

DOVE POTETE ARRIVARE – «L’obiettivo della società e del Presidente è quello di tornare in Europa. Abbiamo fatto un grande passo avanti in campionato, agganciando le squadre che ci precedevano: dobbiamo mantenere questa classifica, abbiamo fatto uno sforzo importante. Stiamo crescendo di condizione, c’è grande entusiasmo da parte di tutti e sono sicuro che ce la giocheremo. Con l’Empoli sarà difficile, prepareremo la sfida con voglia ed entusiasmo perché solo così si raggiungono gli obiettivi: sarà un’altra battaglia».

DIFETTI – «Qualche difetto ci ha portato via dei punti importanti in campionato. In tante circostanze servirebbero più malizia e furbizia nei minuti finali, ma attraverso gli errori si cresce. La squadra ha un’età media bassissima e crescerà sfruttando queste mancanze. Vado al campo ogni giorno per lavorare e vedere cosa si può aggiungere, migliorandoci quotidianamente possiamo arrivare a dire la nostra».

AIUTATO LA JUVE – «C’è un po’ di gente che dovrà ringraziare il Bologna per la prestazione di oggi».