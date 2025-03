Bologna, Italiano nel post partita: «Oggi siamo tornati ai livelli di Roma e Torino. Odgaard? La sua mancanza...»

L’allenatore degli emiliani Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita del match vinto contro l’Hellas Verona. Le parole

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo il match vinto in trasferta contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. A seguire le sue parole.

FINALE – «A Parma abbiamo perso dopo una partita giocata diversamente rispetto a Empoli e Lecce, siamo ripartiti da quella cercando di avere la palla e gestire noi il ritmo essendo concreti. Oggi questo è accaduto, continuiamo a trovare gol e assist dai subentranti, che per una squadra è troppo importante. Oggi siamo tornati ai livelli di Roma e Torino. Non abbiamo mai permesso al Verona di farci male sui nostri errori».

ODGAARD – «Lui viene schierato in quella zona, perché spesso deve fare movimenti da attaccante: ha sacrificio e personalità, con le caratteristiche che servono in quella zona del campo. La sua mancanza è costata qualche punto, non è ancora al cento per cento e può fare un finale di stagione in crescendo».

50 PUNTI IN CLASSIFICA – «Bella, oggi il nostro obiettivo è continuare a restare in scia a quelle davanti che viaggiano a velocità tripla. Abbiamo dato continuità, ma mancano dieci partite e non bisogna mollare ma con la prestazione di oggi abbiamo fatto vedere di esserci anche noi».