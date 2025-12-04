Bologna, obiettivo ripetersi in Coppa Italia. La richiesta di Italiano è tanto chiara quanto ambiziosa!

Bologna, la terapia di coppa inizia da Parma: Italiano chiede reazione dopo Cremonese

Il Bologna si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro la Cremonese, con l’obiettivo di reagire e continuare a difendere il titolo conquistato a maggio 2025, dopo 51 anni di attesa. La sfida contro il Parma, valida per la Coppa Italia, rappresenta il primo step della cosiddetta “terapia di coppa”, come l’ha definita La Gazzetta dello Sport, voluta da Vincenzo Italiano per riportare equilibrio e fiducia in squadra.

Il tecnico del Bologna ha lanciato un messaggio chiaro: umiltà e attenzione sono le parole d’ordine. La squadra è chiamata a onorare il successo storico dello scorso maggio e a dimostrare di meritare la vittoria sul campo. “Abbiamo la responsabilità di tutelare la vittoria di maggio donata alla città”, ha spiegato Italiano, sottolineando quanto sia importante mantenere concentrazione e determinazione in ogni partita, anche in Coppa Italia.

Dopo 103 giorni, torna tra i convocati anche Ciro Immobile, pronto a dare una mano in attacco, anche se il titolare sarà Thijs Dallinga. L’olandese, elogiato dal tecnico, è cresciuto molto nelle ultime settimane: “Ha svoltato, adesso è un altro e merita i complimenti”. Dallinga rappresenta una delle frecce più pericolose del Bologna, pronto a guidare l’attacco in una partita che non ammette cali di tensione.

Dall’altra parte del campo, il Parma di Cuesta arriva con motivazioni completamente diverse. La formazione emiliana è impegnata in una dura lotta salvezza e punterà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà il Bologna. “Turnover sì, ma competitivo. Vogliamo passare il turno”, ha dichiarato il tecnico ducale, sottolineando come la partita di Coppa Italia possa essere un’occasione preziosa anche per i giovani e per chi deve ritrovare minuti nelle gambe.

Il match Parma-Bologna diventa così una sfida a due facce: da una parte la voglia dei rossoblù di ritrovare fiducia e ritmo dopo il ko contro la Cremonese, dall’altra la determinazione del Parma a fare punti e muovere la classifica. Per il Bologna, però, la priorità resta chiara: difendere il titolo e iniziare nel modo migliore la corsa in Coppa Italia, dimostrando che la squadra di Italiano ha la mentalità giusta per affrontare ogni impegno con serietà e ambizione.

