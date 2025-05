Bologna Juve, Giaccherini commenta la sfida: «Peseranno le assenze. Orsolini? Ecco cosa penso»

Ha parlato al Corriere di Bologna del big-match di questa sera, decisivo per la qualificazione in Champions League, Bologna Juve, Emanuele Giaccherini, ex giocatore delle due squadre.

PARTITA – «È il match di cartello, la sfida top di questo turno: la partita più importante per tutte e due le squadre. A quattro giornate dalla fine si giocano tanto. Entrambe cercheranno i tre punti. Non è uno scontro decisivo dentro-fuori. Non sarà determinante ma quasi. Chi vince si prende un vantaggio importante. Lì davanti però corrono in tante e tutte veloci. Con altre tre partite può succedere di tutto. La Juve se la vedrà con la Lazio, il Bologna con Milan e Fiorentina e in mezzo la Coppa Italia».

ASSENZE – «In casa Juve tanto. Yildiz, Vlahovic e anche Koopmeiners (seppure fin qui non ha fatto bene) sono difficilmente sostituibili. Cosa diversa per Ndoye, altra assenza importante, perché Italiano ha altri tre esterni di grande valore».

ITALIANO – «E ha dato un’identità alla squadra. Bravissimo, aveva tutto da perdere e invece ha lavorato alla grande e ora il Bologna entusiasma e diverte».

JUVE – «Con Tudor, che forse ha toccato i tasti giusti, sta ritrovando quella fame e quello spirito Juve che serve per lottare e combattere. Il percorso stagionale è stato però altalenante. È evidente che qualcosa ha sbagliato anche la società».

CHI L’HA COLPITO NELLA JUVE – «Yildiz mi piace tanto, è giovane, destinato a diventare un top. E poi Veiga, forte e ben integrato».

NEL BOLOGNA – «Castro, già l’anno scorso s’intravedeva la forza e la personalità. Senza Zirkzee ha mostrato le sue potenzialità, deve solo fare qualche gol in più. E poi Orsolini, stagione incredibile, sempre determinante, merita la Nazionale».