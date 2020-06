Bologna Juve, il pronostico di Guana: «I bianconeri vinceranno sicuramente»

Roberto Guana, ex centrocampista del Bologna, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24

Roberto Guana, ex centrocampista del Bologna, ha parlato a Juventusnews24.com alla vigilia del match tra Juve e rossoblù. Queste le sue parole.

Bologna-Juve segna la ripresa della Serie A per le due squadre. I bianconeri sono già obbligati a vincere?

«Il fatto che in campionato le prime in classifica siano tutte vicine mette un po’ di pressione alla Juve, che deve vincere con il Bologna e penso che sicuramente lo farà. Parliamo di una super squadra, viene da un momento difficile e avrà una grande reazione. Avendo perso la Coppa Italia, ora i bianconeri puntano a vincere il campionato e qualificarsi in Champions League».

Le due prestazioni poco brillanti contro Milan e Napoli possono portare dietro qualche scoria in casa Juventus?

«Sono talmente dei grandi campioni che sono abituati a vivere certe partite sotto grande pressione. Quando giochi nella Juventus devi avere determinate qualità nel saper gestire il fatto di dover vincere sempre. Il risultato negativo è molto più amplificato rispetto alle altre squadre, questo perché è l’avversaria numero uno da battere. E lo è, perché sta scrivendo la storia in questi anni: in Italia è davvero entrata nella leggenda».