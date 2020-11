Bologna, la crescita di Tomiyasu: ora vale 30 milioni

Takehiro Tomiyasu è uno dei talenti emergenti del Bologna

Takehiro Tomiyasu è uno dei talenti che il Bologna ha messo in mostra nelle ultime due stagioni. Il giapponese, grazie anche alla sua qualità di poter giocare sia come terzino che come centrale difensivo, ha dimostrato di poter giocare anche in una big: come dimostra anche l’interesse del Milan nell’ultima finestra di mercato.

Il Bologna lo ha acquistato per 6 milioni e adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, Tomiyasu varrebbe circa 30 milioni di euro.