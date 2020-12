Bologna, la rimonta da Paz per ripartire al meglio. Ma che Orsolini!

Una grande rimonta da parte del Bologna nel match interno contro l’Atalanta, trascinata dai cambi di Mihajlovic e da Orsolini

Grande rimonta finale del Bologna contro l’Atalanta. I rossoblù hanno approfittato di una Dea che si è specchiata un po’ troppo, ha peccato di superbia, e il Bologna l’ha punita. Una rimonta per certi versi insperata, specie per come si era messa la sfida del Dall’Ara, con la Dea in pieno controllo della gara. Decisivi anche i cambi di mister Sinisa Mihajlovic che ha mandato in campo Orsolini (di rientro dopo l’infortunio) e Paz.

Prima l’1-2 di Tomiyasu, poi il 2-2 di Paz. Decisivo, come detto, anche Orsolini, elemento fondamentale per il Bologna. E’ entrato in campo con voglia, ha dato il pallone a Tomiyasu per il gol che ha riaperto la partita, ha lottato. Ieri insomma si è visto il vero Orsolini e il Bologna può tornare a sorridere e a sperare.