Bologna, sei Lucumi dipendente? I dati non mentono! Italiano pronto al colpo di scena, le ultimissime notizie

Bologna, dipendenza da Lucumí? I dati lo confermano. Italiano studia il colpo a effetto. Ecco cosa può succedere

C’è un Bologna con Jhon Lucumi e un Bologna senza Jhon Lucumi. I dati parlano chiaro: dal suo rientro in gruppo dopo l’infortunio patito contro il Como, la retroguardia rossoblù ha letteralmente svoltato. Adesso però, dopo un tour de force dispendioso, Vincenzo Italiano sta seriamente valutando un’ipotesi tanto rischiosa quanto necessaria: concedere un turno di riposo al leader difensivo colombiano nella delicata trasferta di Pisa. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

L’Effetto Lucumi e la saracinesca abbassata. Da quell’8 febbraio contro il Parma, Lucumi non si è più fermato, inanellando sei presenze consecutive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa. Il suo impatto è stato totale: addio alle imbarcate dei mesi scorsi, mai più di un gol a partita concesso agli avversari e il ritorno al tanto agognato clean sheet in campionato contro l’Udinese (un traguardo che in Serie A mancava addirittura da novembre), bissato dall’ottima doppia tenuta europea contro il Brann (zero reti subite in 180 minuti).



Le gerarchie per l’Arena Garibaldi. Far rifiatare il “maestro” Lucumi in un catino infuocato come l’Arena Garibaldi – per il Pisa è una delle ultime spiagge stagionali – impone grande attenzione, ma offre un’occasione d’oro agli “allievi”. Per i due posti al centro della difesa è in lizza un quartetto, ma due profili sono nettamente in pole position:



• Emil Heggem: Il norvegese ha messo alle spalle un febbraio complicato, segnato prima dalla lombalgia (che gli ha fatto saltare l’Udinese) e poi dalla panchina in Europa. Ora è fisicamente pronto a riprendersi una maglia da titolare che gli manca da circa un mese.

• Martin Vitik: Il difensore ceco è in piena rampa di lancio, forte di una crescita tecnica e tattica costante e ormai sotto gli occhi di tutti.



Le alternative in panchina Più defilati gli altri due contendenti. Nicolò Casale si trova attualmente più indiet.ro nelle gerarchie del tecnico, mentre il ventenne norvegese (nato a Bergen) Markus Helland sta ancora completando il suo periodo di ambientamento nel calcio italiano. Per quest’ultimo, però, non è esclusa un’apparizione a gara in corso, ricalcando i dieci minuti finali già disputati in Coppa Italia contro la Lazio.

A Pisa toccherà a loro erigere il muro. La lezione di Lucumi è stata chiara, ora bisogna passare alla pratica.

