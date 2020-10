Bologna, Mihajlovic: «Abbiamo vinto meritatamente. Dominguez? Mi aspetto di più»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria del Bologna contro la Salernitana. Le sue parole

PARTITA – «Sapevo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Questo perché loro sono una squadra imbattuta in Serie B. Noi, invece, avevamo tanti giocatori in campo che schieravo per la prima volta ed è stata una partita equilibrata. Poi, con l’ingresso di alcuni giocatori, la partita è cambiata e abbiamo vinto meritatamente».

DOMINGUEZ – «Ha fatto bene, ma da lui mi aspetto di più. Comunque è stato bravo, ha recuperato tanti palloni».

DA COSTA E SKORUPSKI – «Sono due portieri diversi. Lukasz è bravo in porta, mentre Angelo è meglio con i piedi. Oggi Da Costa non si può valutare, non ha fatto praticamente nessun intervento. Quando lui gioca coi piedi sicuramente usciamo con più qualità rispetto a quando lo fa Lukasz, ma per ora il titolare è Skorupski».