Bologna, squadra subito al lavoro dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia. De Silvestri ha saltato la seduta per una lombalgia

Il Bologna si è ritrovato questa mattina per riprendere gli allenamenti dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della Ternana, uscita vittoriosa per 5-4.

Mihajlovic ha predisposto una seduta di scarico in palestra per chi ha giocato ieri, lavoro più intenso sul campo con partitella a metà campo per tutti gli altri. Piccolo problema per De Silvestri, che si è fermato a causa di una lombalgia.