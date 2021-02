Bologna, Mihajlovic e l’incontro col Papa: «Lì tre ore, mi ha dato tranquillità e fiducia»

Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’incontro avuto con Papa Francesco

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in conferenza stampa ha parlato anche dell’incontro avuto con Papa Francesco.

«Siamo stati la tre ore, non posso parlare più di tanto perché abbiamo fatto una cosa per Discovery Channel con diversi personaggi, il cui obiettivo sarà quello di raccontare come uscire da un momento difficile. Io sono andato la con mia madre e mia suocera e mi ha detto che avrebbero dovuto farmi santo subito perché mi ero portato dietro mia suocera. Ha detto tante cose che fanno riflettere. Porta tranquillità e fiducia. E’ anche un grande tifoso di calcio, mi ha raccontato di un portiere degli anni ’20 che era il suo idolo. Mi ha detto di salutare la squadra… Dominguez non lo conosce, mentre Palacio si. E’ stata una bella esperienza».