Le dichiarazioni in conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match di San Siro tra Inter e Bologna

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia dell’anticipo di campionato contro l’Inter. Le parole dell’allenatore del Bologna in conferenza stampa.

Partita e precedenti – «Io parto sempre in partita per fare un gol in più, poi se non lo prendo meglio. Io cerco di fare un gol in più dell’avversario e voglio giocare per vincere, poi se non lo prendi la partita non la perdi ma se ne fai uno in più la partita la vinci, perciò tra i due scelgo il male minore. Dicono che non c’è due senza tre, vediamo domani se è così o se è un’eccezione che conferma la regola».

Modulo e formazione – «Io ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è che parla con i giornalisti, perché voglio trovarlo e quando lo trovo lo appendo al muro. Io non cambio modulo, l’ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c’è qualche giocatore che parla per mezzo voto in più o qualcun altro vedete cosa gli faccio».

Pericolo Lukaku – «Non lo avrei fermato. E’ più forte, più veloce, più grosso di me. Magari su un ring lo avrei anche potuto fermare ma in un campo da calcio in cui non si possono fare colpi proibiti non avrei saputo come fare».

Caso Barrow – «Se è venuto qua è perché l’ho chiesto io e grazie alla società che lo ha comprato. Io gli voglio bene come un figlio, cerco sempre di spronarlo e sappiamo tutti che la cosa che gli manca è un po’ di carattere, cattiveria e fame. Io come allenatore devo cercare di fagli capire cosa voglio da lui e cosa deve migliorare. Deve dimostrare di essere più c*****, di saper reagire».