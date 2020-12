Bologna, Mihajlovic: «Non siamo stati i soliti. Talpa? Se l’avessi presa…»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Mi dispiace perché non siamo stati i soliti, non so come mai. Purtroppo oggi non avevo cambi offensivi a disposizione. Barrow e Sansone a destra danno molto meno e inserendo Vignato ho terminato le sostituzioni. Ma va bene, abbiamo perso a Milano contro l’Inter. Non è facile fare risultato, non sono queste le partite da vincere. Anche se mi sarei aspettato più aggressività. Sono contento per i ragazzi della Primavera che hanno esordito».

MODULO – «I moduli non c’entrano niente. A voi piace parlare di numeri, l’importante è l’atteggiamento. Se non hai coraggio nel fare ciò che si deve… Ovviamente siamo venuti qui per giocare, a me non importa difendere lo 0-0».

TALPA – «Si sarebbe saputo, sarebbe rimasto a casa da qualche parte. Ci sono delle indagini in corso, ma siamo vicinissimi alla verità».