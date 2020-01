Bologna, Mihajlovic ricoverato in ospedale: la nota del Sant’Orsola

Bologna, Mihajlovic è stato nuovamente ricoverato in ospedale: la nota del Sant’Orsola sulle condizioni del tecnico serbo

Sinisa Mihajlovic ha nuovamente varcato la porta del Sant’Orsola. Come specificato in una nota diramata dal Policlinico bolognese, infatti, il tecnico del Bologna è stato ricoverato in mattinata per una terapia anti-virale, in conseguenza del trapianto di midollo osseo cui si era sottoposto per la forma di leucemia contro la quale sta combattendo.

I tempi di degenza di Mihajlovic – secondo fonti vicine alla struttura ospedaliera – dovrebbero in ogni caso rivelarsi più brevi rispetto alle occasioni precedenti.