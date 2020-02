Bologna, Mihajlovic ritrova Medel. Il cileno vuole tornare in campo

Bologna, Sinisa Mihajlovic ritrova Medel dopo due mesi. Il cileno vuole tornare in campo dal primo minuto

Gary Medel non vuole più aspettare. Il centrocampista cileno, come riportato dal Corriere dello Sport, vuole assolutamente tornare in campo dopo più di due mesi di assenza.

Il giocatore si candida per scendere in campo al fianco di Poli, anche se non sarà facile superare Schouten nelle gerarchie. Le prossime ore saranno decisive per capire se sarà lui il titolare, ma ora Mihajlovic ha un uomo in più per la seconda parte di stagione.