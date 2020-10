Bologna, Mihajlovic rivela: «Skov Olsen ha meritato la riconferma»

Si prospetta una nuova maglia da titolare per Andreas Skov Olsen, come confermato dal tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento in programma domani alle 15 allo stadio Dall’Ara.

PIANO GARA – «L’imperativo è il medesimo: giocare per trionfare. Possiamo anche vincere contro squadre più attrezzate di noi. Domani, oltre ad entrare in campo convinti dei nostri mezzi, dovremmo restare concentrati sulla prestazione, perchè i giallorossi hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Il diktat che impongo io è quello di essere coraggiosi».

I GIOVANI – «Appena ho visto Hickey ho capito di che pasta è fatto il classe 2002: è pronto, rischia diverse giocate e si prende delle responsabilità. Orsolini, invece, qualche volta è incosciente, ma ha del fegato. Non sta bene fisicamente, speriamo che si rivitalizzi in Nazionale. Skov Olsen si è meritato la riconferma».

INZAGHI – «Siamo amici, è un buon allenatore. E’ migliorato, si è aggiornato e ha cambiato mentalità e il modo di vedere il calcio».