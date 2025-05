Bologna Milan, l’ex rossoblù Mudingayi: «Italiano allenatore top, la città merita di vincere»

Ex centrocampista di Lazio, Bologna e Inter, Gaby Mudingayi è intervenuto su L’Interista e TuttoMercatoWeb per parlare della finale di Coppa Italia di questa sera, che mette difronte la sua ex squadre e il Milan.

VITTORIA BOLOGNA – «Per un città come Bologna vincere questo trofeo sarebbe davvero importante. La città e la squadra se lo meritano quindi certo, sarebbe un bel sogno».

ITALIANO – «Io credo che non sia mai facile arrivare in finale quindi chi ci arriva poi può perdere o vincerle per dei dettagli. Ma c’è un grandissimo lavoro dietro per arrivarci e io credo davvero che italiano sia un grande allenatore».

BARONI (TOP O FLOP) – «E io mi schiero con la prima fazione: secondo me ha fatto un grande lavoro e bisogna essere pazienti con gli allenatori. Rimango convinto che sia un anno positivo per la Lazio».

PASSATO ALL’INTER – «L’Inter e una delle squadre più importanti al mondo, firmare per una squadra così significa che hai toccato il livello più alto del calcio mondiale. Si respira la competizione, la professionalità da parte di tutti e l’esigenza di lavorare su ogni cosa per vincere».