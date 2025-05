Coppa Italia, questa sera la finale: le mosse di Milan e Bologna; la vittoria corre sulle fasce

Coppa Italia, le mosse di Conceicao e Italiano per la finale di questa sera: l’arma in più di Milan e Bologna è sulle corsie laterali

Milan Bologna è una finale di Coppa Italia che si annuncia veloce, intensa e giocata sulle fasce, con esterni offensivi di talento come Pulisic e Leao per i rossoneri, Orsolini e Ndoye per i rossoblù. Il Milan può contare sull’imprevedibilità e la forza di Leao a sinistra e sulla precisione e versatilità di Pulisic a destra, entrambi fondamentali sia in termini di assist che di gol (17 reti per l’americano, 12 per il portoghese). Tuttavia, il vero tallone d’Achille del Milan resta il centravanti: nessuno tra Abraham, Gimenez e Jovic ha convinto appieno, nonostante la qualità del gioco sulle corsie.

Il Bologna risponde con Orsolini, autore di 15 gol stagionali e specialista nella “orsolata”, il classico rientro da destra sul sinistro per calciare, e con Ndoye, jolly offensivo già decisivo contro il Milan. Italiano potrebbe però alternarlo con Cambiaghi o Dominguez. Entrambe le squadre hanno armi in panchina capaci di cambiare la partita: da Joao Felix e Chukwueze a Fabbian e Castro. Il Milan cerca un trofeo per salvare la stagione, il Bologna una vittoria storica e un posto in Europa: è una finale equilibrata e ad alto tasso emotivo.