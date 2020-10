Il Bologna ha diramato il report ufficiale dell’allenamento odierno in vista del match di Coppa Italia contro la Reggina

«Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra verso la Reggina di martedì: seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri sera, partitella a campo ridotto per gli altri. Differenziato per Gary Medel, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen».