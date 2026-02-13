Bologna, prosegue il momento no dei rossoblù: Italiano a caccia della cura! Numeri e statistiche

Bologna, continua il momento difficile: il tecnico Italiano cerca la svolta. Numeri e statistiche dei rossoblù

L’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio è stata la classica goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo di insicurezze. Il Bologna di Vincenzo Italiano è ufficialmente in crisi. Se le prestazioni, a tratti, continuano a mostrare sprazzi di buon gioco (come visto contro il Parma), i numeri dipingono un quadro allarmante, quasi impietoso, che certifica un crollo verticale rispetto alle ambizioni di inizio stagione.

Analizzando le statistiche recenti, emerge una squadra che ha perso certezze, solidità e, soprattutto, l’abitudine alla vittoria.



Il tabù del Dall’Ara: 95 giorni di digiuno

Il dato forse più doloroso per i tifosi è quello legato al rendimento casalingo. Sono passati ben 95 giorni dall’ultima vittoria interna in Serie A. Era il 9 novembre, e il Bologna superava il Napoli in una notte che sembrava promettere ben altro prosieguo di stagione. Da quel momento, lo stadio che lo scorso anno era un fortino inespugnabile si è trasformato in terra di conquista o teatro di pareggi amari.



Un colabrodo in Difesa: 19 su 20

Il dogma di Italiano prevede un calcio offensivo e propositivo, ma il prezzo da pagare nelle retrovie sta diventando insostenibile. Nelle ultime 20 gare disputate in tutte le competizioni, il Bologna ha subìto almeno un gol in 19 occasioni. Manca totalmente la capacità di blindare la porta (“clean sheet” diventati una rarità), costringendo l’attacco a dover segnare sempre almeno due reti per sperare di vincere. Una fragilità strutturale che mina l’autostima dell’intero reparto arretrato.



Un 2026 da incubo e un ritmo da retrocessione

Il nuovo anno solare si è aperto nel peggiore dei modi. I dati del campionato sono la spia rossa di un motore in avaria:

• 6 sconfitte incassate solamente nel corso del 2026 in Serie A.

• 6 punti raccolti nelle ultime 12 partite di campionato. Un rullino di marcia che, se proiettato sull’intera stagione, equivarrebbe a numeri da piena zona retrocessione.

Vittorie col contagocce: 4 su 16



Allargando lo sguardo a tutte le competizioni (inclusa la faticosa campagna europea), il Bologna ha centrato la vittoria solo 4 volte nelle ultime 16 uscite. È evidente come la squadra fatichi a chiudere le partite, vittima spesso della paura di vincere o di cali di concentrazione nei minuti finali, figli di un nervosismo strisciante.

La cura: da dove ripartire?

Vincenzo Italiano si trova di fronte alla sfida più complessa della sua gestione. I numeri non mentono, ma non condannano in via definitiva. Il gruppo, come dimostrano le reazioni in campo, non rema contro l’allenatore, ma è bloccato da una cappa psicologica pesante. Serve ritrovare la solidità perduta, magari abbassando leggermente il baricentro per proteggere una difesa in affanno, e sbloccare mentalmente gli attaccanti per tradurre la mole di gioco in punti reali. L’Europa League e il prosieguo del campionato non aspettano.