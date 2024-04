Bologna, Orsolini ancora in doppia cifra: è nella storia

Con la rete di oggi contro la Salernitana, Orsolini diventa il terzo giocatore italiano del Bologna a fare doppia cifre per almeno due anni

Orsolini ha realizzato una rete straordinaria che ha aperto le marcature in Bologna-Salernitana. La sfida è poi finita 3-0, ma per l’esterno non c’è solo la gioia per aver segnato e sbloccato la partita.

Con 10 gol ne 2023/2024 e 11 nel 2022/2023, Orsolini diventa il terzo giocatore italiano del Bologna in doppia cifra in almeno 2 stagioni in Serie A dal 1994/1995 dopo Di Vaio e Signori, entrambi a 4.