Bologna, Palacio: «Con il calcio smetterò qui in Italia e non in Argentina»

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare la sua avventura in rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni:

«Quando arrivai non avrei mai immaginato che potesse essere tutto cosi bello. E serio. Non c’è nulla da invidiare alle altre società. Con il calcio smetterò qui in Italia e non in Argentina».

CHAMPIONS – «Gasperini mi ha cercato per la Champions. La prima cosa che dissi è stata “Wow”. A 37 anni non è facile che qualcuno ti cerchi per la Champions League. Era un orgoglio enorme il solo fatto che avesse pensato a me».