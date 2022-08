Bologna, panchina punitiva per Orsolini contro la Lazio

Orsolini si è seduto in panchina contro la Lazio per via di un ritardo alla riunione tecnica. Mihajlovic chiaro sul ragazzo

Non è la prima volta che Mihajlovic debba prendere decisioni disciplinari nei confronti di Orsolini, ma la panchina contro la Lazio ha una causa molto precisa.

Come citato dal Corriere dello Sport, l’ex ala della Juventus è arrivato in ritardo alla riunione tecnica, e il mister rossoblu ha deciso di non metterlo dal primo minuto.