Bologna Parma, i convocati di Mihajlovic: prima assoluta per Hickey

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati attraverso i propri canali ufficiali in vista del match contro il Parma

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Parma, valido per la 2° giornata di campionato. Prima chiamata per il neo acquisto Hickey. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Sinisa Mihajlovic:

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santender, Skov Olsen, Vignato.