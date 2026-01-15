Connect with us

Hanno Detto

Bologna, Italiano: «Stiamo risistemando le cose e siamo in crescita, ricercando sempre i nostri concetti»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

By

Italiano Bologna Sassuolo

Bologna, parla Italiano: «Stiamo risistemando le cose e siamo in crescita, ricercando sempre i nostri concetti». Le parole

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato la sfida odierna contro il Verona intervenendo ai microfoni di DAZN e successivamente in conferenza stampa, soffermandosi su impressioni, valutazioni e temi chiave del match.

PAROLE «Mettiamo a posto un tassello alla volta, a Como avevamo ritrovato l’atteggiamento, oggi i colpi di ragazzi come Orso, Jens, Santi e l’attacco in generale»

«Certo i due gol presi erano molto evitabili, non mi piacciono, ma stiamo risistemando le cose e siamo in crescita, ricercando sempre i nostri concetti. Noi non possiamo prescindere dalla giusta intensità e dall’avere sempre la testa dentro la partita»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 giorni ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×