Bologna, Italiano: «Stiamo risistemando le cose e siamo in crescita, ricercando sempre i nostri concetti»

Bologna, parla Italiano:

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato la sfida odierna contro il Verona intervenendo ai microfoni di DAZN e successivamente in conferenza stampa, soffermandosi su impressioni, valutazioni e temi chiave del match.

PAROLE – «Mettiamo a posto un tassello alla volta, a Como avevamo ritrovato l’atteggiamento, oggi i colpi di ragazzi come Orso, Jens, Santi e l’attacco in generale»

«Certo i due gol presi erano molto evitabili, non mi piacciono, ma stiamo risistemando le cose e siamo in crescita, ricercando sempre i nostri concetti. Noi non possiamo prescindere dalla giusta intensità e dall’avere sempre la testa dentro la partita»

