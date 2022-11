Bologna, in quattro pronti al rinnovo di contratto: le ultime

In casa Bologna si sta ragionando sulla situazione rinnovi di contratto di alcune delle pedine fondamentali della rosa a disposizione di Thiago Motta

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quattro nomi importanti. Il primo della lista è Medel, per lui pronto un contratto fino al 2024. Soriano è pronto a ridursi l’ingaggio per restare in Emilia, infine ci sono Orsolini e Dominguez che potrebbero prolungare fino al 2026.