Mercato Bologna, il rinnovo di Lucumí in stand-by: il club valuta l’alternativa! E spunta quel nome...

Mercato Bologna: Lucumí prende tempo sul rinnovo, la società valuta un’alternativa a sorpresa. Le ultimissime

Il Bologna continua a lavorare sul fronte rinnovi, ma la situazione legata a Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano classe 1998, resta in sospeso. Arrivato in Serie A nel 2022 dal Genk, Lucumí si è imposto come uno dei pilastri della retroguardia rossoblù grazie alla sua fisicità e alla capacità di impostare l’azione dal basso. Tuttavia, il dialogo per il prolungamento del contratto non ha ancora portato a un accordo definitivo: il giocatore sta prendendo tempo, valutando con attenzione il proprio futuro.

La dirigenza felsinea, consapevole dell’importanza di non farsi trovare impreparata, ha iniziato a guardarsi intorno. Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Andreas Leysen, difensore belga classe 1999 attualmente in forza all’OH Leuven. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, Leysen è un centrale moderno, abile nell’uno contro uno e dotato di buona tecnica, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il calcio di Thiago Motta prima e ora di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Bologna.

Il club emiliano, che ha chiuso la scorsa stagione con una storica qualificazione in Champions League, non vuole correre rischi: la difesa sarà un reparto cruciale per affrontare al meglio la doppia sfida campionato-coppe. Per questo motivo, la società sta valutando se affondare il colpo su Leysen già nelle prossime settimane, nel caso in cui la trattativa con Lucumí non dovesse sbloccarsi.

Dal canto suo, il colombiano resta un elemento molto apprezzato anche sul mercato internazionale. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club esteri, soprattutto in Premier League, e questo potrebbe spiegare la sua prudenza nel firmare un nuovo accordo con i rossoblù. Il Bologna, però, non intende farsi trovare scoperto: la strategia è chiara, blindare i propri titolari quando possibile e, parallelamente, monitorare alternative di prospettiva.

In attesa di sviluppi, la situazione resta fluida. La priorità del Bologna è trattenere Lucumí, ma la pista Leysen rappresenta una soluzione concreta e già valutata con attenzione. Una scelta che conferma la volontà della società di programmare con lungimiranza, garantendo solidità e continuità a un progetto tecnico che punta a consolidarsi ai vertici della Serie A.