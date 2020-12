Allo stadio Dall’Ara, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Roma si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Bologna Roma 1-5 MOVIOLA

2′ Occasione Palacio – Penetra in area di rigore avversaria il Bologna, Pau Lopez con una grande uscita salva la Roma.

5′ Autogol di Poli – Spinazzola se ne va sulla fascia sinistra e mette al centro per Dzeko ma Poli anticipa il bosniaco e fa 0-1 per la Roma.

10′ Raddoppio di Dzeko – Bella azione della Roma, palla in verticale per Dzeko che si beve Danilo con una finta e fredda Ravaglia con un sinistro chirurgico.

13′ Occasione Dzeko – Gran palla di Pellegrini per Dzeko che calcia dall’interno dell’area, ottimo Ravaglia, che respinge e nega la gioia della doppietta al bosniaco. Solo Roma in questo avvio, Bologna in shock!

15′ Gol di Pellegrini – Gran taglio di Pellegrini che ben imbeccato da Spinazzola si presenta solo davanti a Ravaglia e fa 0-3.

19′ Gol annullato a Spinazzola – Difesa del Bologna alta, Spinazzola ne approfitta e supera Ravaglia con un tocco sotto ma il laterale mancino è fermato in fuorigioco.

23′ Occasione Dzeko – Colpo di testa del bosniaco tutto solo in area, da pochi passi, e palla incredibilmente alta.

24′ Autogol di Cristante – Barrow mette al centro un pallone innocuo, Cristante controlla male e infila Pau Lopez.

25′ Occasione Dzeko – Pessima difesa del Bologna, Dzeko controlla e col mancino calcia ma non trova la porta.

35′ Gol Veretout – Altra bella azione giallorossa con Dzeko-Pellegrini-Mkhitaryan: palla per l’inserimento di Veretout che non sbaglia e fa 1-4.

43′ Gol di Mkhitaryan – Altra ottima manovra della Roma. Apertura sulla destra per Karsdorp che supera Mbaye (che nella corsa si stira) e Mkhitaryan segna da solo contro Ravaglia.

Migliore in campo: Pellegrini al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Roma 1-5: risultato e tabellino

MARCATORI: 5′ aut. Poli, 10′ Dzeko, 15′ Pellegrini, 35′ Veretout, 43′ Mkhitaryan (R); 24′ aut. Cristante (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese di Teramo

NOTE: AMMONITI: Veretout (R)