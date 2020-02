Bologna, Sabatini: «Orsolini vale 70 milioni ed è incedibile. Su Ibanez…»

Walter Sabatini, direttore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato a tutto tondo durante l’intervento a Il Pallone nel 7 su È Tv

Ospite su È Tv all’interno della trasmissione “Il Pallone nel 7”, il direttore dell’area tecnica Walter Sabatini ha parlato a tutto tondo della stagione dei rossoblù. Queste le sue parole.

ORSOLINI – «In una fase di trattativa quando l’abbiamo acquistato si è fatto un discorso con la Juventus su un’eventuale riacquisto da parte dei bianconeri. Ma poi non è stata messa nero su bianco ed è rimasto solo verbale. Al momento non è pensabile che possa uscire per una cifra come quelle che si leggono in giro. Compenseremo, rispetto a questa tesi che viene propagandata da Torino, con la Juventus in modo da essere tutti contenti. Siamo una società di persone serie e troveremo, qualora ci fosse un’uscita del giocatore, una compensazione. Ma al momento non si pensa al suo addio, Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato. Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni, ma ribadisco che non uscirà. Viene seguito dalla Nazionale come tanti altri e credo che a Coverciano ultimamente arrivino buone notizie. Auspico che possa andare all’Europeo, ma Mancini non ha bisogno dei miei consigli».

IBANEZ – «Ibanez è un desaparecido, manco a Roma sanno dov’è. Noi volevamo prenderlo, ma poi è spuntata la Roma che ha avuto la meglio per questioni economiche, salariali e di commissio»