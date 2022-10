Bologna, pari e fischi: Thiago Motta manca la vittoria contro la Sampdoria

Manca la prima vittoria da allenatore del Bologna Thiago Motta, la sua squadra avanti dopo il gol di Dominguez è uscita tra i fischi del Dall’Ara

In vantaggio per gran parte della partita, i felsinei si sono fatti recuperare nella ripresa e non sono più riusciti a impensierire la Sampdoria. Una vittoria che manca ormai da tre giornate (successo interno contro la Fiorentina), poi due sconfitte e un pari con l’arrivo del tecnico ex Spezia. Fischi assordanti da parte dei tifosi rossoblù che si fanno sentire. Lo scrive il Corriere di Bologna.