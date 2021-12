Bologna, Sansone tra i giocatori no vax? Il suo sfogo sui social – FOTO

Sfogo social di Nicola Sansone, attaccante del Bologna. Il giocatore potrebbe essere uno dei no vax del club rossoblù

Nicola Sansone è uno dei giocatori no vax in casa Bologna? L’ultimo sfogo sui social dell’attaccante non lascia spazio a molte interpretazioni. Verosimilmente, il giocatore è uno di coloro che ancora devono essere sottoposti alla vaccinazione per poter continuare a giocare.

«Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!» il suo messaggio.