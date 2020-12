Bologna, Saputo: «Se ci sarà l’opportunità di prendere un attaccante la valuteremo»

Il presidente del Bologna Joey Saputo ha rilasciato un’intervista a Corriere dello Sport in cui ha fatto il punto sul prossimo mercato dei rossoblu

ATTACCANTE – «Nel budget non abbiamo stanziato più denaro per la finestra di mercato di gennaio. So che questa cosa i tifosi non la vorrebbero sentire, tuttavia se dovessero esserci delle opportunità da cogliere, all’interno del nostro budget, e se dovesse presentarsi la possibilità di prendere un giocatore che pensiamo possa fare la differenza, allora lo prenderemo seriamente in considerazione. Se tutto andrà per il verso giusto, qualcosa faremo. Se ci sarà l’opportunità di prendere un attaccante la valuteremo senz’altro».