Bologna, Saputo: «Siamo una squadra giovane e competitiva, ma non concretizziamo»

Joey Saputo ha parlato del suo Bologna in collegamento dal Canada

Joey Saputo, presidente del Bologna, è lontano dalla squadra da diverso tempo a causa del Covid-19 che non permette spostamenti. Ma il patron rossoblù vuole far sentire la sua vicinanza e, in collegamento dal Canada, ha parlato ai canali ufficiali del club.

CORSA ALL’EUROPA – «Non dimentichiamo che nel luglio 2019 abbiamo pianificato la stagione che stava per cominciare, e in quel momento abbiamo scoperto le condizioni di salute di Mihajlovic, poi quando tutto sembrava risolto nel dicembre 2019 è arrivato il Covid, quindi oggi devo dire che non siamo riusciti a rendere totalmente esecutivo il nostro piano, ma non abbiamo cambiato i nostri programmi per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo un progetto e continuiamo a lavorarci sopra seguendo il nostro pano di investimento sul Bologna».

PREGI E DIFETTI – «Siamo una squadra giovane e competitiva, abbiamo visto quante opportunità creiamo, ma allo stesso tempo il fatto che non riusciamo a concretizzare il tutto è l’aspetto che mi piace meno».

BOLOGNA CITTA – «Devo dire che la città e i tifosi sono stati molto carini con me e con la mia famiglia, anche nei momenti difficili hanno capito il livello dei miei investimenti e hanno sempre sostenuto le decisioni che abbiamo preso. I media non sono sempre stati altrettanto carini ma capisco che fa parte del loro lavoro. Devo dire che questa è una città che scalda il cuore».