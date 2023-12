Bologna, Sartori lo scopritore di talenti d’altri tempi

A Bologna sognano l’Europa dopo 25 anni e se l’artefice sul campo è senza dubbio Thiago Motta, quello dietro la linea è Sartori

A Bologna sognano l’Europa dopo 25 anni e se l’artefice sul campo è senza dubbio Thiago Motta, quello dietro la linea è Sartori.

E’ arrivato in rossoblù dopo aver lavorato all’Atalanta e aver raccolto risultati importanti. Un lavoro minuzioso per andare alla ricerca del talento, senza whatsapp ma soltanto con l’occhio clinico di chi va ancora su ogni campo e con l’occhio esperto valuta i vari profili. A Bologna stanno toccando con mano il suo lavoro e il sogno Europa non è poi così impossibile. Lo scrive Tuttosport.