Bologna Sassuolo, Grosso in conferenza stampa: «Pinamonti è rientrato in gruppo. Sul mercato qualcosa la faremo. Il nostro obiettivo? E’ assolutamente chiaro»
Bologna Sassuolo, Grosso in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta del ‘Dall’Ara’. Le parole del tecnico neroverde
Giornata di vigilia in casa Sassuolo. I neroverdi domani impegnati sul campo del Bologna. Alcune delle dichiarazioni di Grosso in conferenza stampa.
INFORTUNATI – «Pinamonti è rientrato in gruppo e sarà convocato. Decideremo se utilizzarlo dall’inizio oppure a partita in corso. Ha recuperato anche Skjellerup, ma con lui bisogneranno valutati modi e tempi di recupero».
BOLOGNA – «Una squadra costruita nel tempo. E’ sicuramente forte. Noi ci siamo preparati al meglio per provare a fare la nostra partita».
PRIMATO REGIONALE – «Il nostro obiettivo è chiaro. Al momento non ambiamo allo stesso traguardo del Bologna. Loro sono stati strutturati nel corso degli anni e lo stesso dovremmo fare noi».
MERCATO – «Alcune cose le faremo. Accontenteremo chi ha giocato di meno e andremo a puntellare la rosa. Ma ora la priorità è la partita contro il Bologna».