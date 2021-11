Bologna, Skov Olsen: «C’è un aspetto che mi rende triste»

Andreas Skov Olsen, esterno del Bologna, ha parlato delle sue difficoltà nel club rossoblù. Le dichiarazioni del danese

Ai microfoni del Resto del Carlino, l’esterno del Bologna Andreas Skov Olsen ha parlato della differenza di rendimento tra club e Nazionale.

DICHIARAZIONI – «Con la Danimarca voglio continuare a giocare in attacco e questo rende le cose difficili se nel club non gioco nella stessa posizione. A Bologna sto bene ma devo pensare anche alla mia crescita. Ho ventuno anni e vorrei giocare dall’inizio, in una posizione più in linea con le mie caratteristiche. Ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Quando in allenamento gioco come terzino destro non mi sento felice. Ma in questo momento la prendo come una sfida».