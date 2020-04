Bologna, Skov Olsen non ha convinto e Medel pensa al ritorno in Cile

Il Bologna si interroga su Skov Olsen: talento vero o incompiuto? Intanto Gary Medel starebbe pensando di tornare in Cile

Il Bologna si interroga su Skov Olsen. Come riporta la Gazzetta dello Sport critica e tifosi s’interrogano se il 20enne esterno offensivo, corteggiato a lungo dal ds Riccardo Bigon e poi firmato la scorsa estate, sia davvero quel talento che gli scout rossoblù e i gol segnati a raffica con il suo club di provenienza, il Nordsjaelland, e la Under 21 del suo Paese.

Skov Olsen, forse, ha patito l’esplosione di Riccardo Orsolini che gli ha tolto un po’ di spazio e minuti. Tuttavia nessuno ha intenzione di bocciarlo a Bologna. Mihajlovic non vuole lasciarlo indietro, anche Skov è una scommessa giovane che il tecnico serbo vuole incassare sebbene oggi non abbia ancora pagato.

Discorso inverso per Gary Medel. Sembra avvicinarsi il suo addio dopo solo una stagione in Emilia. Il Pitbull medita di anticipare l’uscita di scena. L’altro ieri ha parlato con l’emittente Canal de Futbol. «Sto benissimo in Italia però penso che il mio ritorno in Cile sia vicino. Ho 32 anni quindi sono ad un passo dalla conclusione della mia carriera. Spero di tornare presto a casa».