Bologna, Soriano: «La Juve lotta per lo scudetto, ma ci vogliamo provare»

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per raccontare la ripresa. Ecco le sue parole:

«Noi ci prepariamo alla grande, ci stiamo allenando forte, per arrivarci bene. Non sarà facile. La Juve è la squadra che si gioca lo scudetto, sappiamo che è una squadra top. Ma noi ci vogliamo provare».

RITORNO IN CAMPO – «Un po’ di fatica sì, l’ho avvertita. Ci allenavamo solo a casa in videochiamata col gruppo, con i preparatori, solo sulla forza, la dinamica, con la bici. Il campo è diverso e anche le cose che servono non sempre riuscivi a farle».

INFORTUNI – «I rischi ci sono sempre. Ma non è una cosa a cui pensare, è il nostro lavoro e questo è tutto. Gli infortuni uno li mette in conto. Ma qui ci sono uno staff e una società che lavorano benissimo».