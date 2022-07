Bologna, Svanberg: «Wolfsburg, le migliori condizioni per crescere»

Le prime parole dell’ex Bologna Svanberg dopo l’arrivo al Wolfsburg: «Qui le migliori condizioni per crescere come calciatore»

L’ex calciatore del Bologna Mattias Svanberg ha parlato ai canali ufficiali del Wolfsburg, la sua nuova squadra. Di seguito le sue parole.

«Nei colloqui con la dirigenza ho subito intuito quanto mi volessero al Wolfsburg. Questo è stato molto importante per me. Ci sono le migliori condizioni qui per crescere come giocatore e credo di poter aiutare la squadra ad ottenere successi. Darò tutto per vincere le partite, così da poter giocare al meglio in Bundesliga e giocare di nuovo anche in Europa».