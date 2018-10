Bologna-Torino 0-0: risultato e diretta live – Serie A 2018/2019

Bologna-Torino, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il tecnico del Bologna Inzaghi opta per il 3-4-1-2 con Nagy e Poli a centrocampo e Orsolini, autore di una buona prestazione con l’Italia Under 21 nell’amichevole contro la Tunisia, dietro la coppia offensiva Santander-Palacio. Gli ospiti giocano praticamente a specchio proponendo un 3-4-1-2 con Baselli, in sostituzione di Soriano a sostegno delle due punte Belotti e Iago Falque, con quest’ultimo al posto di Zaza che torna a sedersi in panchina.

Bologna-Torino 0-0: tabellino

Bologna-Torino: diretta live e sintesi

11’ Cross velenoso di Berenguer dalla sinistra, al centro ci sono De Silvestri e Belotti che non riescono ad impattare il pallone.

9′ Palla filtrante di Berenguer per Belotti, il centravanti non riesce ad agganciare la sfera e la difesa dei padroni di casa allontana

6′ Palacio sfonda sulla destra e, nonostante la marcatura, riesce a crossare verso il centro dove c’è Santander che in girata conclude a lato.

4′ Lancio in profondità verso Orsolini, palla troppo lunga raccolta facilmente da Sirigu.

1’ Si comincia, inizia la sfida tra Bologna e Torino allo stadio Dall’Ara con il primo possesso affidato agli ospiti.

Squadre in campo, manca poco al fischio d’inizio.

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Nagy, Poli, Dijks; Orsolini; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Pulgar, Paz, Donsah, Destro, Okwonkwo, Dzemaili, Svanberg, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meitè, Berenguer; Baselli; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Aina, Soriano, Lukic, Parigini, Edera, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Banti di Livorno.

Bologna-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Nel match del Dall’Ara il Bologna di Inzaghi vuole assolutamente far punti per risalire in classifica, dove attualmente occupa il 16° posto a soli due punti dalla zona retrocessione. In caso di sconfitta, dunque, i rossoblu, che hanno l’obiettivo di una salvezza sicura, potrebbero avvicinarsi alla zona rossa. Gli ospiti, invece, reduci da una striscia positiva di tre risultati positivi (due vittorie ed un pareggio) sono a metà classifica e vogliono allungare il filotto positivo per avvicinarsi alle zone alte della classifica. L’obiettivo dei granata è quello di centrare al termine del campionato la qualificazione ad una delle coppe europee. Inzaghi, con la rosa al completo fatta eccezione per Mattiello e Krejci, dovrebbe confermare quasi tutti gli effettivi scesi in campo contro il Cagliari durante la scorsa giornata. Nel consueto 3-5-2 con in porta Skorupski, andranno a comporre la difesa Calabresi, Danilo e De Maio. Sulla linea mediana agiranno, Svanberg, Dzemaili e Pulgar, in ballottaggio con Nagy, mentre sulle corsie laterali andranno Dijks e Mbaye, quest’ultimo in sostituzione di Mattiello. Infine confermata anche la coppia offensiva Santander-Palacio. Per quanto riguarda il Torino anche Mazzarri ha a disposizione quasi tutta la rosa, e dovrebbe confermare quasi tutta la formazione che ha battuto il Frosinone. Il tecnico granata non modifica la difesa a 3 con Sirigu in porta e la linea formata da Izzo, N’Koulou e Moretti, mentre a centrocampo rientra De Silvestri che affiancherà i confermati Baselli, Meitè ed Aina. Novità anche dietro le punte con Soriano che torna in campo dopo il turno di riposo contro il Frosinone. In attacco Belotti sarà affiancato da Iago Falque e Zaza, titolare contro i Ciociari inizierà dalla panchina per magari entrare in corsa.

Bologna-Torino: l’arbitro della gara

La sfida tra Bologna e Torino sarà diretta dall’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno che sarà assistito dai guardalinee Tonolini e Di Iorio, Baroni il quarto ufficiale.

Bologna-Torino: i precedenti del match

Bologna e Torino si sfidano per la 121esima volta nella massima serie ed il confronto totale tra le due società è molto equilibrato. Nelle 120 sfide totali, difatti, è leggermente avanti il Torino con 43 vittorie, mentre il Bologna ne ha conquistato 42, 35 i pareggi complessivi. Analizzando il confronto delle sfide giocate in casa del Bologna, il computo totale è, invece, nettamente sbilanciato a favore degli emiliani che tra le mura amiche hanno vinto 33 delle 60 gare totali, mentre i granata hanno trionfato in 12 occasioni, 15 i pareggi. Infine è molto equilibrato anche il computo delle reti realizzate dalle due compagini nelle 120 gare totali: 151 marcature per il Bologna, 156 quelle del Torino.

Bologna-Torino Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.