Bologna-Torino, top e flop: granata Iago-dipendenti, disastroso Nagy. E Belotti è una sentenza… in negativo

Termina 2-2, in un’altalena di emozioni, Bologna-Torino, con i felsinei capaci di rimontare due reti alla squadra di Mazzarri. Ecco i top e flop dell’incontro del Dall’Ara.

Bologna-Torino: promossi Iago, Calabresi e Santander

IAGO FALQUE – L’interruttore della squadra: tac acceso, tac spento. Torna a prendere posizione tra le linee e accende la luce: gol da cineteca e delizioso assist a Baselli per il più facile dei gol. Confermata la sensazione di questa prima parte del campionato: il Toro è totalmente dipendente da lui.

CALABRESI – Si regala la prima gioia personale della carriera, di quelle che decidono il risultato di una partita, con una cavalcata d’altri tempi. Scorrazza sulla destra e trafigge Sirigu.

SANTANDER – Giornata dopo giornata, si rivela attaccante più che adeguato ad una medio-piccola del nostro campionato. Si scrolla di dosso la diffidenza generale e convince… a suon di gol.

Bologna-Torino: bocciati Nagy, Belotti e Mbaye

NAGY – Mette l’accento su una prestazione negativa regalando, di fatto, il raddoppio al Toro con uno sconsiderato tentativo di dribbling a pochi metri dalla propria porta

BELOTTI – Una sentenza sì, ma in negativo. Il Gallo non riesce a lasciarsi alle spalle un periodo negativo e a Bologna conferma tutte le difficoltà del momento: in pochi minuti vanifica un contropiede e si divora un’occasione da gol da pochi passi

MBAYE – Nervoso e impreciso, rischia anzitempo di lasciare i suoi in inferiorità numerica: una giornata da dimenticare…