Bologna Udinese, ben nove assenti in casa rossoblù. Orsolini andrà alle spalle di Palacio, Barrow sulla corsia sinistra

Ben nove assenti, è totale emergenza in casa Bologna. I rossoblù dovranno far fronte a sette infortuni, senza dimenticare le due squalifiche. Una situazione complicata che non si era mai vista, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mihajlovic ha già pensato alle varie soluzioni tattiche: molto probabilmente si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Orsolini alle spalle di Palacio, supportato da Skov Olsen e Musa Barrow.