Bologna, l’ex allenatore Ulivieri: «Se resta senza Champions e non vince la Coppa Italia non si può parlare di fallimento»

Bologna, le dichiarazioni dell’ex allenatore Ulivieri sulla qualificazione in Champions e la finale di Coppa Italia

Al Correiere di Bologna ha parlato l’ex allenatore del Bologna, Renzo Ulivieri, tecnico dei rossoblù per 261 gare, in attesa della finale di Coppa Italia che andrà in scena domani contro il Milan.

DICHIARAZIONI – «Se si pensa che il Bologna doveva vincerle tutte siamo fuori dal mondo. Qualche volta si perde eh. E allora riparti allenandoti e pensando alla prossima, come

sempre. Ho visto a tratti il solito Bologna, aggressivo e propositivo, e ci sta. In qualche momento però ha giocato sottotono e mi sembra normale anche questo. Pensare che sia sempre dominante, per tutti i 90’ non va bene. Ho in mente il secondo tempo con il Napoli, hanno fatto una cosa eccezionale, i napoletani non arrivavano al secondo passaggio. Ma non può essere sempre così. La Champions è più complicata, sì. Ora deve solo pensare a vincere le ultime tre partite. Se non arrivasse nulla? Ci può stare anche questo, ma non si parli di fallimento».