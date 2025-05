Bologna, Italiano ritrova Odgaard e Ferguson per la finale: ora servono i gol anche dalla difesa

Bologna, Italiano ritrova Ferguson e Odgaard per la finale di Coppa Italia: contro il Milan vietati cali mentali e servono i gol di tutti

Il grande duello tra Milan e Bologna si rinnova, con Vincenzo Italiano alla sua quarta finale in meno di due anni e forte di un passato vincente anche nelle categorie minori. Il tecnico rossoblù potrà contare su due rientri chiave come riportato da la Gazzetta dello Sport: Odgaard e soprattutto Ferguson, vero metronomo della squadra, per ritrovare l’identità di un Bologna resiliente e aggressivo, come nella vittoria di febbraio al Dall’Ara. Il blackout dell’ultimo quarto d’ora a San Siro, però, pesa: i subentranti non hanno inciso e il calo mentale, più che fisico, ha permesso al Milan di ribaltare il match.

Un altro nodo cruciale sarà l’efficacia offensiva: appena quattro gol nelle ultime cinque partite, con Castro poco utilizzato e Dallinga probabile titolare. Ma Italiano si aspetta segnali anche dai difensori, finora poco prolifici: se Ndoye e Odgaard possono ritrovare il gol, sarà però decisivo anche l’apporto degli “insoliti noti” come Holm o De Silvestri, in un finale di stagione dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.