Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Inter.

GOL – «Sicuramente sono felice per il gol a San Siro, è un ricordo che mi porterò per sempre. Per il risultato non è andata bene, il 3-1 ci ha spezzato le gambe».

MODULO – «Era la prima partita con la difesa a tre potevamo fare meglio quando attaccava l’Inter. Credo che quello sia stato il nostro problema oggi».

MIHAJLOVIC – «Il mister ci carica in settimana, ma non mi aspettavo questo discorso. È andata così».