Bologna: Zirkzee giocatore del mese di dicembre AIC

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, è stato eletto dall’AIC miglior giocatore della Serie A del mese di dicembre. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – Per la seconda volta di seguito Joshua Zirkzee si aggiudica il premio di miglior giocatore del mese della Serie A. L’olandese è una delle principali attrazioni del nostro campionato e dicembre non ha fatto che acuire quest’impressione. Il Bologna ha vinto tre delle cinque partite disputate e la sconfitta con l’Udinese è solo la seconda di questa prima parte di stagione. Zirkzee ha avuto un ruolo decisivo in tutte le vittorie della sua squadra. Oltre al classico repertorio di movimenti incontro, gioco a parete, colpi di tacco e virtuosismi vari, ha anche firmato una doppietta in casa della Salernitana. Se siamo abituati a pensare a Zirkzee come a un giocatore associativo, che pensa innanzitutto alla manovra e solo dopo alla finalizzazione, la partita dell’Arechi ci ha riservato una versione differente dell’attaccante del Bologna.